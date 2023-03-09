В ВСУ рассказали подробности сегодняшней атаки РФ и указали на смену тактике врага
Украинские силы ПВО на Юге уничтожили сегодня 20 воздушных целей врага. При этом россияне изменяют тактику массированных атак, чтобы повысить эффективность ударов.
Об этом в эфире Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Сколько воздушных целей врага уничтожено
Гуменюк отметила, что пуски ракет происходили из акватории Черного моря.
"Что касается ракетного удара в нашей зоне ответственности, массированная ракета атака была как всегда через Юг очень мощной, поскольку использовались ракеты и морского базирования, и воздушного. Часто пуски происходят из акватории Черного моря. Через нашу зону ответственности проследовало около 30 ракет. 20 воздушных целей были уничтожены нашими противовоздушными силами, среди которых один беспилотный летательный аппарат", — рассказала она.
Новая тактика
Представительница ОК "Юг" отметила, что сбитый российский дрон использовался для разведки. Посредством этого летательного аппарата россияне пытались оценить результаты ударов от предыдущих волн запуска ракет, а также выяснить, где размещены украинские системы ПВО.
"Этим беспилотником враг пытался разведывать результаты предварительных ударов. То есть во время волн ракетных ударов запускался беспилотник-разведчик для того, чтобы убедиться, все ли цели поражены и где работает противовоздушная оборона. Мы говорили о том, что враг будет искать новую тактику, будет вычислять нашу систему ПВО. Нам нужно быть бдительными и осознавать, что нельзя извещать врага об этом", — сказала Гуменюк.
Ситуация на фронте
Гуменюк также рассказала, что на Юге ситуация остается стабильно сложной, но она контролируется силами обороны.
"Враг не прекращает обстрелов. Происходящее у нас в зоне ответственности — это обстрелы деоккупированного Правобережья, в частности Днепровско-Бугский лиман, где враг пытается давить на мировое сообщество, чтобы не включать Николаевщину в зерновое соглашение", — сказала она.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
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