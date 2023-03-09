В ВСУ рассказали подробности сегодняшней атаки РФ и указали на смену тактике врага

На Юге ВСУ сбили 20 воздушных целей врага

Украинские силы ПВО на Юге уничтожили сегодня 20 воздушных целей врага. При этом россияне изменяют тактику массированных атак, чтобы повысить эффективность ударов.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Сколько воздушных целей врага уничтожено

Гуменюк отметила, что пуски ракет происходили из акватории Черного моря.

"Что касается ракетного удара в нашей зоне ответственности, массированная ракета атака была как всегда через Юг очень мощной, поскольку использовались ракеты и морского базирования, и воздушного. Часто пуски происходят из акватории Черного моря. Через нашу зону ответственности проследовало около 30 ракет. 20 воздушных целей были уничтожены нашими противовоздушными силами, среди которых один беспилотный летательный аппарат", — рассказала она.

Новая тактика

Представительница ОК "Юг" отметила, что сбитый российский дрон использовался для разведки. Посредством этого летательного аппарата россияне пытались оценить результаты ударов от предыдущих волн запуска ракет, а также выяснить, где размещены украинские системы ПВО.

"Этим беспилотником враг пытался разведывать результаты предварительных ударов. То есть во время волн ракетных ударов запускался беспилотник-разведчик для того, чтобы убедиться, все ли цели поражены и где работает противовоздушная оборона. Мы говорили о том, что враг будет искать новую тактику, будет вычислять нашу систему ПВО. Нам нужно быть бдительными и осознавать, что нельзя извещать врага об этом", — сказала Гуменюк.

Ситуация на фронте

Гуменюк также рассказала, что на Юге ситуация остается стабильно сложной, но она контролируется силами обороны.

"Враг не прекращает обстрелов. Происходящее у нас в зоне ответственности — это обстрелы деоккупированного Правобережья, в частности Днепровско-Бугский лиман, где враг пытается давить на мировое сообщество, чтобы не включать Николаевщину в зерновое соглашение", — сказала она.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

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