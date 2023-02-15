Что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной: объяснение ВСУ

В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью
Сегодня в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за воздушных шаров, которые запустили россияне. Воздушные силы "сканируют небо" Украины и ведут радиолокационную разведку пространства.
Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".
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По его словам, воздушными объектами в небе над Киевщиной оказались надувные шары с отражателями, движение которых зависит от ветра.
"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, несущий кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить летящий. Понятно, что по воздушным шарам отрабатывать какими-то средствами никто не будет. Это шар. Это применялось 12 числа. И это пролетело на территорию других государств. Двигаются в воздухе. Куда ветер дует — туда он и летит", — рассказал представитель ВСУ.
Напомним, в Киевской области сегодня, 15 февраля, а позже и в столице объявили воздушную тревогу. Опасность связывают с воздушными целями, которые фиксируют в небе.