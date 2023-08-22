У ЗСУ назвали головні цілі для українських дронів у Москві

Воїни ЗСУ запускають дрон. Фото: AP Photo / LIBKOS

Пілот і ветеран Збройних сил України, експерт Роман Світан розповів про важливість ударів по російських повітряних базах, паливних сховищах та складах із озброєнням РФ. Ці об'єкти, на його думку, є ключовими військовими цілями.

Про це Світан повідомив у розмові з OBOZREVATEL.

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Полковник ЗСУ стверджує, що успіх операції багато в чому залежить від характеристик і можливостей авіації, що використовується, а також від систем управління нею.

"Початок завжди важливий, і в цьому контексті крок у правильному напрямку може принести бажані результати", — говорить Світан.

Експерт наголошує на тому, що не так важливо, чи закриваються аеропорти в Москві, чи ні. Головне — можливість завдання точкових ударів безпілотниками по військових об'єктах, включаючи аеродроми та їх інфраструктуру. При цьому він наголосив, що такі дії на російській території будуть у рамках законів воєнного часу.

Таким чином, основним пріоритетом для України є нейтралізація стратегічних військових об'єктів противника.

Нагадаємо, що в Московській області, вночі 22 серпня, пролунали потужні вибухи. Про гучні звуки пишуть мешканці підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.

Також ми писали, що в московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим". Вони припинили роботу. Відомо, що затримується кілька літаків на виліт та приліт.