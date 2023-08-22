В ВСУ назвали главные цели для украинских дронов в Москве
Пилот и ветеран Вооруженных сил Украины, эксперт Роман Свитан рассказал про важность ударов по российским воздушным базам, топливным хранилищам и складам с вооружением РФ. Эти объекты, по его мнению, являются ключевыми военными целями.
Об этом Свитан сообщил в беседе с OBOZREVATEL.
Цели ВСУ в Москве
Полковник ВСУ утверждает, что успех операции во многом зависит от характеристик и возможностей используемой авиации, а также от систем управления ею.
"Начало всегда важно, и в этом контексте шаг в правильном направлении может принести желаемые результаты", — говорит Свитан.
Эксперт акцентирует внимание на том, что не столь важно, закрываются ли аэропорты в Москве или нет. Главное — возможность нанесения точечных ударов беспилотниками по военным объектам, включая аэродромы и их инфраструктуру. При этом он подчеркнул, что такие действия на российской территории будут в рамках законов военного времени.
Таким образом, основной приоритет для Украины — нейтрализация стратегических военных объектов противника.
Напомним, что в Московской области, ночью 22 августа, раздались мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.
Также мы писали, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер". Они приостановили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.