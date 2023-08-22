В ВСУ назвали главные цели для украинских дронов в Москве

Воины ВСУ запускают дрон. Фото: AP Photo / LIBKOS

Пилот и ветеран Вооруженных сил Украины, эксперт Роман Свитан рассказал про важность ударов по российским воздушным базам, топливным хранилищам и складам с вооружением РФ. Эти объекты, по его мнению, являются ключевыми военными целями.

Об этом Свитан сообщил в беседе с OBOZREVATEL.

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Полковник ВСУ утверждает, что успех операции во многом зависит от характеристик и возможностей используемой авиации, а также от систем управления ею.

"Начало всегда важно, и в этом контексте шаг в правильном направлении может принести желаемые результаты", — говорит Свитан.

Эксперт акцентирует внимание на том, что не столь важно, закрываются ли аэропорты в Москве или нет. Главное — возможность нанесения точечных ударов беспилотниками по военным объектам, включая аэродромы и их инфраструктуру. При этом он подчеркнул, что такие действия на российской территории будут в рамках законов военного времени.

Таким образом, основной приоритет для Украины — нейтрализация стратегических военных объектов противника.

Напомним, что в Московской области, ночью 22 августа, раздались мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.

Также мы писали, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер". Они приостановили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.