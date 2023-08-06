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У Сумській області на кордоні з РФ працює гуманітарний коридор: подробиці

6 серпня 2023 18:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Сумській області на кордоні з РФ працює гуманітарний коридор: подробиці
Евакуація краматорців влітку 2022 року. Фото: Краматорська міська рада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українці, які хочуть евакуюватися з тимчасово окупованих територій, мають можливість повернутися на підконтрольну територію нашої держави через пункт пропуску Колотилівка (РФ) — Покровка (Україна). Цей гуманітарний коридор вже відновив свою роботу.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Допомога для біженців

Пункт на кордоні Бєлгородської та Сумської областей почав працювати з 5 серпня. 

"На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України", — наголосили у повідомленні.

Поїзд до Києва

Також мешканці, які планують евакуюватися із Сумської області, можуть поїхати спеціальним евакуаційним поїздом Суми — Київ. Він їздить кожного дня із Сум:

  • відправлення — о 6:47;
  • прибуття до Києва — о 11:41.

Грошова допомога

"На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", — додали у пресслужбі.

Контакти відомств

За додатковою інформацією ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55.

Цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48.

Телефон для месенджерів WhatsApp/Telegram/Viber: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, раніше Олег Синєгубов повідомив про закінчення евакуації сімей з дітьми на Харківщині, які живуть на прикордонній території з РФ, у Вовчанській громаді. Лише п'ять сімей залишилися для вивезення.

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