У Сумській області на кордоні з РФ працює гуманітарний коридор: подробиці
Українці, які хочуть евакуюватися з тимчасово окупованих територій, мають можливість повернутися на підконтрольну територію нашої держави через пункт пропуску Колотилівка (РФ) — Покровка (Україна). Цей гуманітарний коридор вже відновив свою роботу.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Допомога для біженців
Пункт на кордоні Бєлгородської та Сумської областей почав працювати з 5 серпня.
"На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України", — наголосили у повідомленні.
Поїзд до Києва
Також мешканці, які планують евакуюватися із Сумської області, можуть поїхати спеціальним евакуаційним поїздом Суми — Київ. Він їздить кожного дня із Сум:
- відправлення — о 6:47;
- прибуття до Києва — о 11:41.
Грошова допомога
"На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району", — додали у пресслужбі.
Контакти відомств
За додатковою інформацією ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55.
Цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48.
Телефон для месенджерів WhatsApp/Telegram/Viber: (096) 078-84-33.
Нагадаємо, раніше Олег Синєгубов повідомив про закінчення евакуації сімей з дітьми на Харківщині, які живуть на прикордонній території з РФ, у Вовчанській громаді. Лише п'ять сімей залишилися для вивезення.