В Сумской области на границе с РФ работает гуманитарный коридор: подробности

Эвакуация краматорцев летом 2022 года. Фото: Краматорский городской совет

Украинцы, которые хотят эвакуироваться с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию нашего государства через пункт пропуска Колотиловка (РФ) — Покровка (Украина). Этот гуманитарный коридор уже возобновил свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Пункт на границе Белгородской и Сумской областей начал работу с 5 августа.

"На украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины", — отметили в сообщении.

Поезд в Киев

Также жители, которые планируют эвакуироваться из Сумской области, могут отправиться по специальному эвакуационному поезду Сумы — Киев. Он ездит каждый день из Сум:

отправление — в 6:47;

прибытие в Киев — в 11:41.

Денежная помощь

"На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц. Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района", — добавили в пресс-службе.

Контакты ведомств

За дополнительной информацией вы можете обратиться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55.

Круглосуточная горячая линия Минреинтеграции: 15-48.

Телефон для мессенджеров WhatsApp/Telegram/Viber: (096) 078-84-33.

Напомним, ранее Олег Синегубов сообщил об окончании эвакуации семей с детьми в Харьковской области, проживающих на приграничной территории с РФ, в Волчанской громаде. Лишь пять семей остались для вывоза.