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У Страткомі показали кадри ефектного знищення російської техніки

24 вересня 2023 14:34
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Страткомі показали кадри ефектного знищення російської техніки
Момент знищення ворої техніки. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ продовжують щодня наближать українську перемогу. Так, воїни 72-ї ОМБр продемонстрували успішну роботу по техніці окупантів.

Про це повідомляє Стратком.

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Що відомо про знищення техніки

"Воїни 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефектно знищили ворожу техніку", — йдеться у підписі до відео.

Як розповіли на сторінці бригади, по машині вдарили дроном. 

"Ця ворожа техніка турбувала нашу піхоту. Оператор БПЛА її помітив та скоригував артилерію. "Боги війни" вибили піхоту ворога з посадки, а вишенькою на торті став наш FPV-дрон", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно точне влучання по техніці росіян.

"Далі — вогонь, дим, "Бігбадабум" і радісно-схвильовані крики в ефірі Чорних Запорожців", — діляться враженнями захисники.

Що відомо про "чорних запорожців"

72-ї окрема механізована бригада імені Чорних запорожців названа на честь однойменного 1-го кінного полку в складі армії Української Народної Республіки (УНР). 

У 2014 році "чорні запорожці" брали участь в обороні Маріуполя та боронили Донецький аеропорт у 2014–2015 роках.

На початку повномасштабного вторгнення бійці 72-ї ОМБр охороняли Київ. Після навчань воїни перейшли у оборону сходу, де й ліквідують окупантів. 

На офіційній сторінці "чорних запорожців" регулярно публікують свідчення успішної роботи по росіянам та діляться кадрами воєнних буднів.

Нагадаємо, одеські бійці знищили "очі" ворога на півдні.

Також на Миколаївщині українські захисники знищили два ворожі "Орлани".

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