В Страткоме показали кадры эффектного уничтожения российской техники

Момент уничтожения врага техники. Фото: скриншот с видео

ВСУ продолжают каждый день приближать украинскую победу. Так, воины 72-й ОМБр продемонстрировали успешную работу по технике оккупантов.

Об этом сообщает Стратком.

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Что известно об уничтожении техники

"Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев эффектно уничтожили вражескую технику", — говорится в подписи к видео.

Как рассказали на странице бригады, по машине ударили дроном.

"Эта вражеская техника беспокоила нашу пехоту. Оператор БПЛА ее заметил и скорректировал артиллерию. "Боги войны" выбили пехоту врага с посадки, а вишенкой на торте стал наш FPV-дрон", — говорится в сообщении.

На кадрах видно точное попадание по технике россиян.

"Далее — огонь, дым, "Бигбадабум" и радостно-взволнованные крики в эфире Черных Запорожцев" , — делятся впечатлениями защитники.

Что известно о "черных запорожцах"

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев названа в честь одноименного 1-го конного полка в составе армии Украинской Народной Республики (УНР).

В 2014 году "черные запорожцы" участвовали в обороне Мариуполя и защищали Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

В начале полномасштабного вторжения бойцы 72-й ОМБр охраняли Киев. После учений воины перешли на оборону востока, где и ликвидируют оккупантов.

На официальной странице "черных запорожцев" регулярно публикуют свидетельства успешной работы по россиянам и делятся кадрами военных будней.

Напомним, одесские бойцы уничтожили "глаза" врага на юге.

Также в Николаевской области украинские защитники уничтожили два вражеских "Орлана".