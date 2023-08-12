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У СтартКомі показали, як ЗСУ влучно знищили відеокамеру окупантів на фронті

12 серпня 2023 13:04
оновлено: 13:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У СтартКомі показали, як ЗСУ влучно знищили відеокамеру окупантів на фронті
Знищення камери відеоспостереження росіян. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному із напрямків знайшли камеру відеоспостереження. Її встановив ворог та використовував для того, щоб моніторити обстановку на фронті.

Про це пише СтратКом ЗСУ.

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Знищення російської камери

Проте наші військові ліквідували камеру за допомогою ударного дрона-камікадзе.  

Ліквідація ворожої техніки

Сили оборони України ефективно працюють на усіх ділянках фронту, знищуючи російських ворогів та їхню військову техніку. Зокрема, на Південному, де днями українські захисники точним ударом "підсмажили" інженерні комплекси "Торнадо".

Нагадаємо, Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищення транспорту здійснили бійці 63 окремої механізованої бригади.

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