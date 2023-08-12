В СтартКоме показали, как ВСУ метко уничтожили видеокамеру оккупантов на фронте

Уничтожение камеры видеонаблюдения россиян. Фото: скриншот с видео

Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады в одном из направлений нашли камеру видеонаблюдения. Ее установил враг и использовал для того, чтобы мониторить обстановку на фронте.

Об этом пишет Стратком ВСУ.

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Однако наши военные ликвидировали камеру с помощью ударного дрона-камикадзе.

Ликвидация вражеской техники

Силы обороны Украины эффективно работают на всех участках фронта, уничтожая российских врагов и военную технику. В частности, на Южном, где на днях украинские защитники точным ударом поджарили инженерные комплексы Торнадо.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили микроавтобус, который использовался для транспортировки российских оккупантов. Уничтожение транспорта было совершено бойцами 63 отдельной механизированной бригады.