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У США випробували невловимий для ППО розвідувальний безпілотник

22 липня 2023 23:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У США випробували невловимий для ППО розвідувальний безпілотник
Безпілотник Phasa35. Фото: itc
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У США успішно випробували новий тип безпілотного літального апарату Phasa35, здатного тривалий час спостерігати за об'єктами прямо зі стратосфери. Особливість дрона полягає в тому, що він залишається поза досяжністю для протиповітряних захисних систем.

Про це пише Bild.

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У повідомленні наголошується, що дрон був запущений у Нью-Мексико і досяг висоти понад 20 км над рівнем моря, де й залишався протягом майже доби.

Творці Phasa35 стверджують, що завдяки використанню сонячних панелей для зарядки безпілотник здатний функціонувати в стратосфері до 12 місяців. Журналісти наголошують, що на такій висоті апарат залишається невидимим для систем радіолокаційного виявлення та радіоелектронної боротьби.

Що відомо про дрон Phasa35

Безпілотний апарат Phasa35 обладнаний сонячними панелями для денного заряджання та акумуляторами, які забезпечують його функціонування вночі.

Дрон призначений для: довгострокового моніторингу, розвідувальних місій, охоронної діяльності, підтримки зв'язку, контролю за кордоном.

Його розмах крил сягає 35 метрів, а максимальна вантажність — 15 кг.

Нагадаємо, що російсько-українська війна стала фактично першим масштабним військовим конфліктом, у якому широко використовуються безпілотні літальні апарати — причому для різних цілей від розвідки до ударів по ворожих об'єктах. Як українська армія, так і російські окупанти активно використовують різні типи дронів.

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