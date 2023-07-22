В США испытали неуловимый для ПВО разведывательный беспилотник

Беспилотник Phasa35. Фото: itc

В США успешно испытали новый тип беспилотного летательного аппарата Phasa35, способного длительное время наблюдать за объектами прямо из стратосферы. Особенность дрона состоит в том, что он остается вне досягаемости для противовоздушных защитных систем.

Об этом пишет Bild.

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В сообщении указывается, что дрон был запущен в Нью-Мексико и достиг высоты свыше 20 км над уровнем моря, где и оставался в течение почти суток.

Создатели Phasa35 утверждают, что благодаря использованию солнечных панелей для зарядки, беспилотник способен функционировать в стратосфере до 12 месяцев. Журналисты подчеркивают, что на такой высоте аппарат остается невидимым для систем радиолокационного обнаружения и радиоэлектронной борьбы.

Что известно про дрон Phasa35

Беспилотный аппарат Phasa35 оборудован солнечными панелями для дневной подзарядки и аккумуляторами, которые обеспечивают его функционирование ночью.

Дрон предназначен для: долгосрочного мониторинга, разведывательных миссий, охранной деятельности, поддержания связи, контроля границы.

Его размах крыльев достигает 35 метров, а максимальная грузоподъемность — 15 кг.

Напомним, что российско-украинская война стала фактически первым масштабным военным конфликтом, в котором широко используются беспилотные летательные аппараты — причем для самых разных целей от разведки до ударов по враждебным объектам. Как украинская армия, так и российские оккупанты активно используют различные типы дронов.