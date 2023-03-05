У США уже прибули перші українські пілоти для навчання управління F-16, – ЗМІ

F-16

Двоє українських пілотів наразі перебувають у США і навчаються управління на симуляторах, що крім іншого, передбачають відпрацювання навиків управління винищувачами F-16. Незабаром до них можуть приєднатися інші їхні колеги-пілоти.

Про це повідомляє американський канал NBC з посиланням на двох чиновників Конгресу.

Подробиці

Джерела телеканалу також зазначають, що влада США схвалила візит до США ще 10 українських пілотів вже цього місяця.

Прибуття перших двох пілотів знаменує собою перший такого роду випадок. Офіційні особи сказали, що ці зусилля мають подвійну мету: покращити навички льотчиків і оцінити, скільки часу може зайняти відповідна програма навчання.

"Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали", — сказав представник адміністрації.

Що це за програма

Двоє чиновників адміністрації підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати літаками під час перебування в США.

Пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків.

Офіційний представник Колін Каль заявив комітету Палати представників у справах збройних сил, що США не ухвалювали рішення про надання F-16. Але він також сказав, що США "не розпочали навчання на F-16" і що терміни поставки F-16 "по суті такі самі", як і графік навчання, приблизно 18 місяців.

"Тож ви фактично не заощадите собі час, розпочавши навчання на ранній стадії. І оскільки ми не прийняли рішення надати F-16, а також наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають", — сказав Каль, який є заступником міністра оборони з питань політики.

Інші офіційні особи з питань оборони США заявили, що навчання може бути скорочено до шести-дев'яти місяців.

"Ознайомлювальний захід — це, по суті, обговорення між персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють ВПС США. Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським пілотам стати ефективнішими та краще порадити їм, як розвивати власні здібності", — йдеться у публікації.

Представник оборонного відомства додав, що немає найближчих планів щодо збільшення кількості пілотів, крім двох, які зараз перебувають у Тусоні, але сказав, що "двері для майбутніх можливостей не закриваються".

Нагадаємо, раніше конгресвумен Марсі Каптур заявила, що рішення США про передачу Україні винищувачів F-17 буде прийняте лише в коаліції з європейським союзом.

Водночас США не забороняли передавати Україні винищувачі третіми країнами.

У Польщі раніше повідомили, що готові передати Україні F-16, однак лише за погодження з НАТО.