В США уже прибыли первые украинские пилоты для обучения управлению F-16, — СМИ
Двое украинских пилотов находятся в США и учатся управления на симуляторах, что кроме прочего, предусматривают отработку навыков управления истребителями F-16. Вскоре к ним могут присоединиться другие их коллеги-пилоты.
Об этом сообщает американский канал NBC со ссылкой на двух чиновников Конгресса.
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Источники телеканала также отмечают, что власти США одобрили визит в США еще 10 украинских пилотов уже в этом месяце.
Прибытие первых двух пилотов знаменует собой первый случай такого рода. Официальные лица сказали, что эти усилия преследуют двойную цель: улучшить навыки летчиков и оценить, сколько времени может занять соответствующая программа обучения.
"Программа направлена на оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили", — сказал представитель администрации.
Что это за программа
Два чиновника администрации подчеркнули, что это не учебная программа, и сказали, что украинцы не будут управлять самолетами во время пребывания в США.
Пилоты будут использовать симулятор, который может имитировать полеты на разных типах самолетов.
Официальный представитель Колин Каль заявил комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил, что США не принимали решения о предоставлении F-16. Но он также сказал, что США "не начали обучение на F-16" и что сроки поставки F-16 "по сути такие же", как и график обучения, примерно 18 месяцев.
"Итак, вы фактически не сэкономите себе время, начав обучение на ранней стадии. И поскольку мы не приняли решение предоставить F-16, а также наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать на системе, которую они, возможно, никогда не получат", — сказал Каль, являющийся заместителем министра обороны по вопросам политики.
Другие официальные лица по обороне США заявили, что обучение может быть сокращено до шести-девяти месяцев.
"Ознакомительная мера — это, по сути, обсуждение между персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают ВВС США. Эта мера позволяет нам лучше помочь украинским пилотам стать более эффективными и лучше посоветовать им, как развивать собственные способности", — говорится в публикации.
Представитель оборонного ведомства добавил, что нет ближайших планов по увеличению количества пилотов, кроме двух, которые сейчас находятся в Тусоне, но сказал, что "дверь для будущих возможностей не закрывается".
Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-17 будет принято только в коалиции с европейским союзом.
В то же время, США не запрещали передавать Украине истребители третьими странами.
В Польше ранее сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.