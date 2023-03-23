У США побоюються, що світ може підтримати "мирний план" Китаю щодо війни в Україні
В адміністрації Джо Байдена побоюються, що світ може підтримати ініціативи Китаю щодо "мирного плану" для України. Як відомо, в рф навпаки вітають такі пропозиції Сі Цзіньпіна.
Про це пише агентство Bloomberg.
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Деталі
У матеріалі йдеться, що зустріч глави Китаю Сі Цзіньпіна з кремлівським диктатором путіним поставило адміністрацію Джо Байдена в незручне становище: двоє американських супротивників обговорюють "мирний план" щодо України, який Вашингтон визнав неприйнятним.
Один з чиновників США повідомив агентству, що офіційний Вашингтон побоюється бути загнаним в кут через китайський "мирний план".
"Незалежно від заяв Вашингтона, відмова від цього плану може дозволити Китаю стверджувати іншим націям, які втомилися від війни і економічної шкоди, яку вона завдає, — що Вашингтон не зацікавлений у мирі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент росії володимир путін заявив, що рф може використовувати деякі положення "мирного плану" Китаю.
За словами путіна, багато цих положень відповідають російським підходам і можуть стати основою для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві.