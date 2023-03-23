В США опасаются, что мир может поддержать "мирный план" Китая относительно войны в Украине

Путин и Си Цзиньпин

В администрации Джо Байдена опасаются, что мир может поддержать инициативы Китая по "мирному плану" для Украины. Как известно, в рф наоборот приветствуют такие предложения Си Цзиньпина.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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В материале говорится, что встреча главы Китая Си Цзиньпина с кремлевским диктатором путиным поставила администрацию Джо Байдена в неловкое положение: двое американских противников обсуждают "мирный план" по Украине, который Вашингтон признал неприемлемым.

Один из чиновников США сообщил агентству, что официальный Вашингтон опасается быть загнанным в угол из-за китайского "мирного плана".

"Независимо от заявлений Вашингтона, отказ от этого плана может позволить Китаю утверждать другим нациям, уставшим от войны и экономическому ущербу, который она наносит, — что Вашингтон не заинтересован в мире", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф может использовать некоторые положения "мирного плана" Китая.

По словам путина, многие из этих положений соответствуют российским подходам и могут стать основой для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.