В США опасаются, что мир может поддержать "мирный план" Китая относительно войны в Украине
В администрации Джо Байдена опасаются, что мир может поддержать инициативы Китая по "мирному плану" для Украины. Как известно, в рф наоборот приветствуют такие предложения Си Цзиньпина.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
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В материале говорится, что встреча главы Китая Си Цзиньпина с кремлевским диктатором путиным поставила администрацию Джо Байдена в неловкое положение: двое американских противников обсуждают "мирный план" по Украине, который Вашингтон признал неприемлемым.
Один из чиновников США сообщил агентству, что официальный Вашингтон опасается быть загнанным в угол из-за китайского "мирного плана".
"Независимо от заявлений Вашингтона, отказ от этого плана может позволить Китаю утверждать другим нациям, уставшим от войны и экономическому ущербу, который она наносит, — что Вашингтон не заинтересован в мире", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф может использовать некоторые положения "мирного плана" Китая.
По словам путина, многие из этих положений соответствуют российским подходам и могут стать основой для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.