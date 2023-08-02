У США планують підтримати українську енергетичну інфраструктуру
Американські сенатори внесли законопроєкт, спрямований на підтримку енергетичної інфраструктури України. Також у разі ухвали цього рішення країни ЄС стануть менше залежати від Росії.
Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.
Як США допоможе Україні укріпити енергетичну інфраструктуру
Як відомо, в Україні готуються до можливих ударів росіян по енергосистемі. Практично щодня в інфопросторі з'являються нові повідомлення щодо майбутньої зими. Експерти припускають, що вона може бути такою ж непростою, як і минула.
Однак Західні партнери продовжують всіляко підтримувати Україну на шляху до перемоги. Так, у середу, 2 липня, стало відомо, що на розгляд Конгресу США подали законопроєкт щодо підтримки енергетики України.
"Сьогодні наші друзі в Конгресі — сенатори Менендес та Ріш — внесли двопартійний проект закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі", — повідомила пані посол Оксана Маркарова.
За її словами, законопроєкт також враховує і потреби країн ЄС.
"Цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікацію джерел енергії тощо", — зазначила Маркарова.
Як повідомила пані посол, законопроєкт повністю відповідає стратегічним пріоритетам України.
"Енергетика — один з 5 ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і, сподіваємося, буде ще більше підтримувати", — підсумувала вона.
Нагадаємо, Український уряд на підготовку енергосистеми до опалювального сезону виділив 10 млрд гривень.
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