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У США планують підтримати українську енергетичну інфраструктуру

2 серпня 2023 14:32
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У США планують підтримати українську енергетичну інфраструктуру
Фахівець Укренерго ремонтує мережу. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Американські сенатори внесли законопроєкт, спрямований на підтримку енергетичної інфраструктури України. Також у разі ухвали цього рішення країни ЄС стануть менше залежати від Росії.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

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Як відомо, в Україні готуються до можливих ударів росіян по енергосистемі. Практично щодня в інфопросторі з'являються нові повідомлення щодо майбутньої зими. Експерти припускають, що вона може бути такою ж непростою, як і минула. 

Однак Західні партнери продовжують всіляко підтримувати Україну на шляху до перемоги. Так, у середу, 2 липня, стало відомо, що на розгляд Конгресу США подали законопроєкт щодо підтримки енергетики України. 

"Сьогодні наші друзі в Конгресі — сенатори Менендес та Ріш — внесли двопартійний проект закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі", — повідомила пані посол Оксана Маркарова.

За її словами, законопроєкт також враховує і потреби країн ЄС.

"Цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікацію джерел енергії тощо", — зазначила Маркарова.

Як повідомила пані посол, законопроєкт повністю відповідає стратегічним пріоритетам України.

"Енергетика — один з 5 ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і, сподіваємося, буде ще більше підтримувати", — підсумувала вона.

Нагадаємо, Український уряд на підготовку енергосистеми до опалювального сезону виділив 10 млрд гривень.

Також ми писали, що київських енергетиків готують до зими за методикою Ізраїлю.

Водночас у Міненергетики розповіли, якою буде зима в Україні.

 

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