В США планируют поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру

Специалист Укрэнерго ремонтирует сеть. Иллюстративное фото: google.com

Американские сенаторы внесли законопроект, направленный на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Также в случае принятия этого решения страны ЕС станут меньше зависеть от России.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Как известно, в Украине готовятся к возможным ударам россиян по энергосистеме. Практически каждый день в инфопространстве появляются новые сообщения о предстоящей зиме. Эксперты предполагают, что она может быть столь же непростой, как и прошлая.

Однако Западные партнеры продолжают всячески поддерживать Украину на пути победы. Так, в среду, 2 июля, стало известно, что на рассмотрение Конгресса США был подан законопроект о поддержке энергетики Украины.

"Сегодня наши друзья в Конгрессе — сенаторы Менендес и Риш — внесли двухпартийный проект закона "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе", — сообщила посол Оксана Маркарова.

По ее словам, законопроект также учитывает и потребности стран ЕС.

"Этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также на уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии и т.п." , — отметила Маркарова.

Как сообщила посол, законопроект полностью отвечает стратегическим приоритетам Украины.

"Энергетика — один из 5 ключевых наших приоритетов быстрого восстановления, которые США уже сейчас поддерживает и, надеемся, будет еще больше поддерживать", — подытожила она.

Напомним, украинское правительство на подготовку энергосистемы к отопительному сезону выделило 10 млрд гривен.

Также мы писали, что киевские энергетики готовятся к зиме по методике Израиля.

В то же время в Минэнергетики рассказали, какой будет зима в Украине.