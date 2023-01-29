У Сомалі обстріляли російський гуманітарний вертоліт — що відомо

Під час обстрілу вертоліт здійснював гуманітарну місію

В аеропорту Могадішо, що у Сомалі, обстріляли російський вертоліт. Відомо, що під час інциденту він виконував гуманітарну місію.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на заяву посольства рф у Сомалі.

Що відомо

У публікації зазначається, що інцидент трапився 23 січня. У дипмісії розповідають, що в аеропорту столиці Сомалі було обстріляно вертоліт АТ "ЮТейр — Вертолітні послуги", який бере участь в авіатранспортному забезпеченні гуманітарної місії ООН до Федеративної Республіки Сомалі.

У посольстві наголосили, що вертольоту було завдано несуттєвих збитків, постраждалих немає, а пілоти продовжують роботу у штатному режимі.

За попередніми даними, до обстрілу вертольота причетне терористичне угруповання "Аш-Шабаб", що діє на території цієї східноафриканської країни.

"Наразі проводиться розслідування", — зазначили в дипмісії.

Раніше посольство рф закликало російських громадян утриматись від поїздок до Сомалі.

Нагадаємо, днями у московському аеропорту розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, він зачепив лопатями землю при посадці.

Окрім того, 10 січня в росії за день сталося відразу дві авіаційні аварії. Перше падіння трапилося у Норильську. Літак російської авіакомпанії NordStar, який мав летіти за маршрутом Норильськ — москва, не зміг вилетіти з аеропорту міста відправлення.

Під час спроби злету повітряне судно викотилося за межі злітно-посадкової смуги. На борту цього пасажирського літака перебувало 116 пасажирів і шість членів екіпажу.

Причини цього інциденту поки що невідомі. Пасажирів розмістили у будівлі аеровокзалу, літак відбуксирували на стоянку для оцінки його технічного стану.