У Сомалі обстріляли російський гуманітарний вертоліт: що відомо
В аеропорту Могадішо, що у Сомалі, обстріляли російський вертоліт. Відомо, що під час інциденту він виконував гуманітарну місію.
Про це повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на заяву посольства рф у Сомалі.
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Що відомо
У публікації зазначається, що інцидент трапився 23 січня. У дипмісії розповідають, що в аеропорту столиці Сомалі було обстріляно вертоліт АТ "ЮТейр — Вертолітні послуги", який бере участь в авіатранспортному забезпеченні гуманітарної місії ООН до Федеративної Республіки Сомалі.
У посольстві наголосили, що вертольоту було завдано несуттєвих збитків, постраждалих немає, а пілоти продовжують роботу у штатному режимі.
За попередніми даними, до обстрілу вертольота причетне терористичне угруповання "Аш-Шабаб", що діє на території цієї східноафриканської країни.
"Наразі проводиться розслідування", — зазначили в дипмісії.
Раніше посольство рф закликало російських громадян утриматись від поїздок до Сомалі.
Нагадаємо, днями у московському аеропорту розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, він зачепив лопатями землю при посадці.
Окрім того, 10 січня в росії за день сталося відразу дві авіаційні аварії. Перше падіння трапилося у Норильську. Літак російської авіакомпанії NordStar, який мав летіти за маршрутом Норильськ — москва, не зміг вилетіти з аеропорту міста відправлення.
Під час спроби злету повітряне судно викотилося за межі злітно-посадкової смуги. На борту цього пасажирського літака перебувало 116 пасажирів і шість членів екіпажу.
Причини цього інциденту поки що невідомі. Пасажирів розмістили у будівлі аеровокзалу, літак відбуксирували на стоянку для оцінки його технічного стану.