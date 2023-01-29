В Сомали обстреляли российский гуманитарный вертолет: что известно
В аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет. Известно, что в ходе инцидента он выполнял гуманитарную миссию.
Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление посольства россии в Сомали.
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Что известно
В публикации отмечается, что инцидент произошел 23 января. В дипмиссии рассказывают, что в аэропорту столицы Сомали был обстрелян вертолет АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомалийскую Федерацию.
В посольстве подчеркнули, что вертолету был нанесен несущественный ущерб, пострадавших нет, а пилоты продолжают работу в штатном режиме.
По предварительным данным, к обстрелу вертолета причастна террористическая группировка "Аш-Шабаб", действующая на территории этой восточноафриканской страны.
"Сейчас проводится расследование", — отметили в дипмиссии.
Ранее посольство рф призвало российских граждан воздержаться от поездок в Сомали.
Напомним, на днях в московском аэропорту разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, он задел лопастями землю при посадке.
Кроме того, 10 января в россии за день произошло сразу две авиационные аварии. Первое падение произошло в Норильске. Самолет российской авиакомпании NordStar, который должен был лететь по маршруту Норильск — москва, не смог вылететь из аэропорта города отправления.
При попытке взлета воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту этого пассажирского самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа.
Причины этого инцидента пока неизвестны. Пассажиров разместили в здании аэровокзала, самолет отбуксировали на стоянку для оценки его технического состояния.