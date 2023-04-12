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У Севастополі скасували парад на 9 травня: яку причину назвали окупанти

12 квітня 2023 10:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Севастополі скасували парад на 9 травня: яку причину назвали окупанти
Парад кораблів Чорноморського флоту рф. Фото: kp.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня з "міркувань безпеки". Скасовані також святкові демонстрації на 1 травня. 

Про це повідомив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

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Чому скасували святкові заходи

"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та військовий парад на 9 травня. Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки", — написав Аксьонов. 

При цьому Аксьонов запевнив, що ветерани не залишаться без уваги. На честь свята їх мають намір відвідати представники органів влади.

Які заходи планувалися

Варто зазначити, що російські ЗМІ нещодавно поширили детальну програму заходів для Дня перемоги у Севастополі. Відповідно до програми, в окупованому Севастополі 9 травня 2023 року було заплановано близько 200 святкових заходів. Зокрема, мав відбутися парад за участь понад 40 одиниць військової техніки. 

Також відомо, що у 2023 році не планувався парад Чорноморського флоту, як і роком раніше. Минулого року фахівці пояснювали відмову від морського параду втратами російського флоту внаслідок атак України. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська влада вирішила не проводити в Курську і Бєлгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників і глядачів.

Колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес раніше висловив думку, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

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