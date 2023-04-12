В Севастополе отменили парад на 9 мая: какую причину назвали оккупанты

Парад кораблей Черноморского флота рф. Фото: kp.ru

Российские оккупанты решили не проводить военный парад в Крыму на 9 мая по "мнению безопасности". Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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Почему отменили праздничные мероприятия

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", — написал Аксенов.

При этом Аксенов заверил, что ветераны не останутся без внимания. В честь праздника их намерены посетить представители органов власти.

Какие мероприятия планировались

Стоит отметить, что российские СМИ недавно распространили подробную программу мероприятий по Дню победы в Севастополе. Согласно программе, в оккупированном Севастополе 9 мая 2023 было запланировано около 200 праздничных мероприятий. В частности, должен был состояться парад за участие более 40 единиц военной техники.

Также известно, что в 2023 году не планировался парад Черноморского флота, как и годом ранее. В прошлом году специалисты объясняли отказ от морского парада потерями российского флота в результате атак Украины.

Напомним, ранее стало известно, что российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес ранее высказал мнение, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.