Как США помогают Украине в борьбе с российскими ИПСО: информация от ГУР

Андрей Юсов рассказал о помощи США в противодействии российским ИПСО

Украина получает помощь от США в противодействии российским информационно-психологическим спецоперациям (ИПСО). Эта помощь предоставляется как на уровне государства, так и от частных компаний.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время брифинга.

Что известно

"Есть обмен информацией, в том числе на уровне спецслужб и, безусловно, в сфере информационной безопасности. Если говорить о взаимодействии с частными компаниями, на уровне соцсетей — и Google, и Facebook — значительно улучшено взаимодействие и много успешных примеров, когда остановлены компании по дезинформации или отдельные проекты ИПСО", — подчеркнул Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что взаимодействие с США в этой сфере существует. Об этом свидетельствует, по словам Юсова, даже тот факт, что существует значительная грантовая поддержка неправительственным общественным организациям, разнообразным инициативам, стимулирующим критическое мышление.

"Проверка данных, профессиональная журналистская работа — это также серьезная помощь в противодействии враждебной дезинформации. И это, в частности, происходит и средствами американских налогоплательщиков", — добавил спикер ГУР.

Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда кардинально изменила акценты относительно освещения хода событий в войне против Украины. В украинской разведке считают, что это свидетельствует об обострении политической борьбы внутри страны-агрессора. Соответствующие инструкции от кремля для пропагандистов обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности разоблачил очередную манипуляцию российских пропагандистских медиа. Российские пропагандистские СМИ написали, что заместитель председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Виктор Жора заявил об эффективности враждебных кибератак в материале Politico. Однако об этом в публикации авторитетного западного медиа речь не идет.