Как США помогают Украине в борьбе с российскими ИПСО: информация от ГУР

В разведке рассказали, как США помогают Украине в борьбе с российскими ИПСО
Украина получает помощь от США в противодействии российским информационно-психологическим спецоперациям (ИПСО). Эта помощь предоставляется как на уровне государства, так и от частных компаний.
Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время брифинга.
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Что известно
"Есть обмен информацией, в том числе на уровне спецслужб и, безусловно, в сфере информационной безопасности. Если говорить о взаимодействии с частными компаниями, на уровне соцсетей — и Google, и Facebook — значительно улучшено взаимодействие и много успешных примеров, когда остановлены компании по дезинформации или отдельные проекты ИПСО", — подчеркнул Юсов.
Представитель разведки подчеркнул, что взаимодействие с США в этой сфере существует. Об этом свидетельствует, по словам Юсова, даже тот факт, что существует значительная грантовая поддержка неправительственным общественным организациям, разнообразным инициативам, стимулирующим критическое мышление.
"Проверка данных, профессиональная журналистская работа — это также серьезная помощь в противодействии враждебной дезинформации. И это, в частности, происходит и средствами американских налогоплательщиков", — добавил спикер ГУР.
Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда кардинально изменила акценты относительно освещения хода событий в войне против Украины. В украинской разведке считают, что это свидетельствует об обострении политической борьбы внутри страны-агрессора. Соответствующие инструкции от кремля для пропагандистов обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности разоблачил очередную манипуляцию российских пропагандистских медиа. Российские пропагандистские СМИ написали, что заместитель председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины Виктор Жора заявил об эффективности враждебных кибератак в материале Politico. Однако об этом в публикации авторитетного западного медиа речь не идет.