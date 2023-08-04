У Росії мобілізують ще більше людей: Путін підписав новий закон

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

У Росії підвищили граничний вік призову до армії. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

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Що зміниться

Зазначається, що закон почне діяти у наступному році, а саме 1 січня 2024 року. До армії будуть призивати росіян від 18 до 30 років. Раніше громадян призивали до 27 років.

"Цим же законом встановлюється можливість укладення контрактів із призовниками на строк не менше року (але не раніше, ніж за місяць до закінчення терміну служби). Люди, яким виповниться 27 років до кінця цього року, під розширення призову не потрапляють", — наголосили у повідомленні.

Заборона на виїзд

Також 4 серпня російський диктатор підписав закон, який забороняє громадянину виїжджати за кордон з того дня, коли йому вручили повістку, враховуючи місце роботи або навчання.

Яка ситуація з мобілізацією в РФ

У Росії "патріотично" налаштовані громадяни вкотре показують результати кремлівської мобілізації. Так, нещодавно зафіксували 14-й випадок підпалу військкомату. За словами паліїв, їх змушують це робити шахраї.

Також РФ продовжує репресії жителів тимчасово окупованих територій. Так, держава-терористка силою примушує жителів Луганщини, Донеччини та Криму йти на війну проти України.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який полягає у збільшенні граничного віку перебування у запасі Збройних сил РФ для деяких категорій громадян. Це стосується тих росіян, в яких є звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів.