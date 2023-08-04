В России мобилизуют еще больше людей: Путин подписал новый закон

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

В России повысили предельный возраст призыва в армию. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

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Что изменится

Отмечается, что закон начнет действовать в следующем году, а именно 1 января 2024 года. В армию будут призывать россиян от 18 до 30 лет. Раньше граждан призывали до 27 лет.

"Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не раньше, чем за месяц до истечения срока службы). Люди, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают", — отметили в сообщении.

Запрет на выезд

Также 4 августа российский диктатор подписал закон, запрещающий гражданину уезжать за границу с того дня, когда ему вручили повестку, учитывая место работы или учебы.

Какая ситуация с мобилизацией в РФ

В России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.

Также РФ продолжает репрессии жителей временно оккупированных территорий. Государство-террорист силой заставляет жителей Луганской, Донецкой областей и Крыма идти на войну против Украины.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин подписал закон, заключающийся в увеличении предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил РФ для некоторых категорий граждан. Это касается тех россиян, у которых есть звание солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.