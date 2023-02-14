Украина готовит доказательства о действиях россиян на ЧАЭС: заявление минобороны РФ

В рф устроили истерику из-за фактов о действиях оккупантов на ЧАЭС, которые Украина представит ООН
В российском минобороны заявили, что Украина готовит доказательства о вывозе радиоактивных материалов из Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) во время оккупации, чтобы представить их накануне Генассамблеи ООН. Оккупанты традиционно заявляют, что информация "фейковая".
Об этом говорится в сообщении минобороны рф.
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Оккупанты возмущаются, что Украина опубликует доказательства о нарушении россией Конвенции о ядерной безопасности перед 22 февраля, когда состоится спецсессия Генассамблеи ООН.
Россияне недовольны, потому что эта информация станет причиной новых санкций. Также оккупанты волнуются из-за международного спецтрибунала для российских захватчиков и поддержки мероприятия украинской "формулы мира", которую предложил президент Владимир Зеленский.
"Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу какие-то "веские доказательства", якобы подтверждающие, что в результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале — апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий.
Готовятся доказательства хищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования и вывоза российскими войсками предметов, содержащих опасные радионуклиды, за пределы зоны отчуждения, повлекшие облучение населения временно оккупированных территорий", — заявляют в минобороны.
В россии также утверждают, что Украине в этом помогают специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.
"В настоящее время норвежскими экспертами проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге "Киев — Припять", а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень", — отметили в ведомстве.
Как известно, 31 марта российские оккупационные войска покинули территорию ЧАЭС. Там они находились с 24 февраля, держа персонал в заложниках.
Россияне ограбили Чернобыльскую АЭС, прежде чем покинуть ее. В частности, оккупанты украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на станции. Они также разграбили гостиницу, расположенную рядом с АЭС.
Напомним, ранее сообщалось, что на всех четырех атомных электростанциях, которые находятся под контролем Украины, будут постоянно находиться комиссии МАГАТЭ. Иностранные специалисты будут следить за соблюдением ядерной и радиационной безопасности.