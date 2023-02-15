У рф помітили дивну активність літаків "судного дня"
У вівторок, 14 лютого 2023 року, в повітряному просторі рф була помічена досить дивна активність спеціальних російських літаків, які знаходяться у прямому підпорядкуванні апарату Міноборони рф. Злетіли одразу чотири спеціальні борти, два з яких відносяться до повітряних командних пунктів Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН.
Про це пише Defence Express.
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Спеціальні літаки
У повідомленні зазначається, що ще два Ту-154 злетіли з аеродрому "Чкаловський" у москві й прямували у бік Архангельська, але потім повернули назад.
"Зазначимо, що Ту-214ПУ-СБУС є спеціальною модернізацією Ту-204, його призначення — бути повітряним командним пунктом. Тобто містити в собі весь комплекс засобів для управління військами в небі, для чого машина оснащена потужними засобами зв'язку. Фактично це такий же літак "судного дня", як і спеціалізований "путінський" Іл-80, який хотіли показати на 9 травня минулого року, але не склалося", — кажуть аналітики.
Щобільше, Ту-214ПУ-СБУС відрізняється тим, що може працювати в режимі ретранслятора та забезпечувати стійкий зв'язок між різними командними пунктами у разі "позаштатних ситуацій", коли інші засоби зв'язку не працюють. Водночас політ одразу двох таких літаків RA-64529 та RA-64530 виглядає досить дивним.
Експерти уточнили, що можна зробити припущення, що відбувся тренувальний політ спеціалізованого авіазагону, але його проведення було максимально демонстраційним.
Літак "судного дня"
У травні 2022 року спеціальний літак володимира путіна, також відомий як літак "судного дня", з борту якого глава держави може керувати Росією у разі ядерної загрози, був помічений над москвою. Очікувалося, що Іл-80 Maxdome пролетить під час параду на Червоній площі 9 травня. Востаннє це відбувалося у 2010 році.
Нагадаємо, що близько 89% українців готові продовжувати чинити опір навіть після застосування росією тактичної ядерної зброї проти міста. При цьому 93% умовою для припинення вогню називають повне виведення військ Росії, у тому числі з окупованого Криму.