В рф заметили странную активность самолетов "судного дня"
Во вторник, 14 февраля 2023 года, в воздушном пространстве рф была замечена довольно странная активность специальных российских самолетов, которые находятся в прямом подчинении аппарата Минобороны рф. Взлетели сразу четыре специальных борта, два из которых относятся к воздушным командным пунктам Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН.
Об этом пишет Defence Express.
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Специальные самолеты
В сообщении указывается, что еще два Ту-154 взлетели с аэродрома "Чкаловский" в Москве и направлялись в сторону Архангельска, но потом повернули обратно.
"Отметим, что Ту-214ПУ-СБУС является специальной модернизацией Ту-204, его назначение — быть воздушным командным пунктом. То есть содержать в себе весь комплекс средств для управления войсками в небе, для чего машина оснащена мощными средствами связи. Фактически это такой же самолет "судного дня", как и специализированный "путинский" Ил-80, который хотели показать на 9 мая прошлого года, но не сложилось", — говорят аналитики.
Более того, Ту-214ПУ-СБУС отличается тем, что может работать в режиме ретранслятора и обеспечивать устойчивую связь между разными командными пунктами в случае "нештатных ситуаций", когда другие средства связи не работают. В то же время, полет сразу двух таких самолетов RA-64529 и RA-64530 выглядит довольно странным.
Эксперты уточнили, что можно сделать предположение, что состоялся тренировочный полет специализированного авиаотряда, но его проведение было максимально демонстрационным.
Самолет "судного дня"
В мае 2022 года специальный самолет владимира путина, также известный как самолет "судного дня", с борта которого глава страны может управлять рф в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой. Ожидалось, что Ил-80 Maxdome пролетит во время парада на Красной площади 9 мая. Последний раз это происходило в 2010 году.
Напомним, что около 89% украинцев готовы продолжать сопротивляться даже после применения россией тактического ядерного оружия против города. При этом 93% условием для прекращения огня называют полный вывод войск рф, в том числе из оккупированного Крыма.