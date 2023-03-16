У рф кажуть, що знайшли американський дрон біля Севастополя
У росії заявляють, що знайшли американський дрон MQ-9 Reaper за 60 кілометрів від Севастополя. Раніше винищувачі рф збили його над Чорним морем.
Про це пише російське пропагандистське видання ForPost.
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Що відомо
У рф стверджують, що нібито виявили дрон MQ-9 Reaper за 60 кілометрів від узбережжя Севастополя, де "проходить глибоководна гілка газопроводу "Південний потік".
"На дно моря опустився підводний робот, який виявив MQ-9 Reaper на глибині близько 850-900 метрів", — пишуть росЗМІ із посиланням на заяву співрозмовника з міноборони рф.
Росіяни навіть не приховують, що хочуть довідатися технології США, які містить збитий безпілотник.
"Для міноборони рф цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун. Своєю чергою, зазначає він (співрозмовник, — ред.), не виключається сценарій, за якого сили США намагатимуться знищити безпілотник, використовуючи свої засоби до його підняття на поверхню", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, 15 березня росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем.
Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27. На ньому можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами.