В рф говорят, что нашли американский дрон возле Севастополя

Американский дрон MQ-9 Reaper

В россии заявляют, что нашли американский дрон MQ-9 Reaper в 60 километрах от Севастополя. Ранее истребители рф сбили его над Черным морем.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ForPost.

Что известно

В россии утверждают, что якобы обнаружили дрон MQ-9 Reaper в 60 километрах от побережья Севастополя, где "проходит глубоководная ветка газопровода "Южный поток".

"На дно моря опустился подводный робот, обнаруживший MQ-9 Reaper на глубине около 850-900 метров", — пишут росСМИ со ссылкой на заявление собеседника из минобороны рф.

Россияне даже не скрывают, что хотят узнать технологии США, содержащие сбитый беспилотник.

"Для минобороны рф интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель. В свою очередь, отмечает он (собеседник, — ред.), не исключается сценарий, при котором силы США будут пытаться уничтожить беспилотник, используя свои средства для его поднятия на поверхность", — говорится в материале.

Напомним, 15 марта россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27. На нем можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.