В рф говорят, что нашли американский дрон возле Севастополя
В россии заявляют, что нашли американский дрон MQ-9 Reaper в 60 километрах от Севастополя. Ранее истребители рф сбили его над Черным морем.
Об этом пишет российское пропагандистское издание ForPost.
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Что известно
В россии утверждают, что якобы обнаружили дрон MQ-9 Reaper в 60 километрах от побережья Севастополя, где "проходит глубоководная ветка газопровода "Южный поток".
"На дно моря опустился подводный робот, обнаруживший MQ-9 Reaper на глубине около 850-900 метров", — пишут росСМИ со ссылкой на заявление собеседника из минобороны рф.
Россияне даже не скрывают, что хотят узнать технологии США, содержащие сбитый беспилотник.
"Для минобороны рф интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель. В свою очередь, отмечает он (собеседник, — ред.), не исключается сценарий, при котором силы США будут пытаться уничтожить беспилотник, используя свои средства для его поднятия на поверхность", — говорится в материале.
Напомним, 15 марта россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.
Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27. На нем можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.