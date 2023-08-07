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У Повітряних силах ЗСУ висловилися про французькі ракети SCALP для України

7 серпня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Повітряних силах ЗСУ висловилися про французькі ракети SCALP для України
Французька ракета SCALP. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про ефективне використання українською армією далекобійних ракет, поставлених західними союзниками. Зокрема, це стосується французьких ракет SCALP.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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"Бачите, як Ейфелева вежа "вписується" в український тризуб. Це по-своєму символічно та красиво. І ворог уже давно демонструє у своїх матеріалах використання ракет Storm Shadow та SCALP, показуючи навіть різні компоненти", — заявив Ігнат.

За його словами, одразу після того, як документи підписано, особливо якщо підпис від президента, ракета негайно вирушає до мети.

Водночас представник ВСУ наголосив на необхідності отримання більшої кількості подібної зброї для України.

"Нам потрібні такі ракети. Їхні результати видно на російських складах, що горять, знищених мостах і переправах. Це високоточна далекобійна зброя, проти якої ворогові не встояти. Вона наближає нас до перемоги. Хотілося б бачити поруч із Storm Shadow і SCALP також німецькі ракети", — уточнив він.

Ігнат додав, що ведуться обговорення з приводу німецьких крилатих ракет Taurus. Втім, поки що не зрозуміло, яке рішення ухвалить німецький уряд.

Нагадаємо, що західні партнери продовжують допомагати Україні наближати перемогу. Так, після тривалих переговорів у Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі ракет Taurus.

 

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