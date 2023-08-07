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В Воздушных силах ВСУ высказались о французских ракетах SCALP для Украины

7 августа 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах ВСУ высказались о французских ракетах SCALP для Украины
Французские ракеты SCALP. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель  Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал об эффективном использовании украинской армией дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками. В частности это касается французских ракет SCALP.

Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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"Видите, как Эйфелева башня "вписывается" в украинский трезубец. Это по-своему символично и красиво. И враг уже давно демонстрирует в своих материалах использование ракет Storm Shadow и SCALP, показывая даже различные компоненты", — заявил Игнат.

По его словам, сразу после того, как документы подписаны, особенно если подпись от президента, ракета немедленно отправляется к цели.

В то же время, представитель ВСУ подчеркнул необходимость получения большего количества подобного оружия для Украины. 

"Нам нужны такие ракеты. Их результаты видны на горящих российских складах, уничтоженных мостах и переправах. Это высокоточное дальнобойное оружие, против которого врагу не устоять. Оно приближает нас к победе. Хотелось бы видеть рядом с Storm Shadow и SCALP также немецкие ракеты", — уточнил он.

Игнат добавил, что ведутся обсуждения по поводу немецких крылатых ракет Taurus. Впрочем, пока не ясно, какое решение примет немецкое правительство.

Напомним, что западные партнеры продолжают помогать Украине приближать победу. Так, после длительных переговоров в Бундестаге достигли консенсуса по передаче ракет Taurus.

 

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