Адмірал Роб Бауер закликав членів Альянсу перейти до воєнної економіки

У НАТО закликали країни-члени Альянсу перейти до "воєнної економіки"
У НАТО вважають, що країни-члени Альянсу мають перейти до "військової економіки". Такий крок допоможе задовольнити усі оборонні потреби України на фоні вторгнення росії.
Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю португальському телеканалу RTP.
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Як це вплине на війну в Україні
Адмірал Роб Бауер вважає, що всі члени НАТО повинні перейти до "воєнної економіки", щоб задовольнити потреби України на тлі повномасштабного російського вторгнення.
"Нам потрібно збільшувати виробництво оборонної промисловості, і про це вже все більше і більше говорять на державному рівні. Це може означати пріоритетність певної сировини, певних виробничих потужностей, необхідних для оборонної промисловості, а не для цивільної. Ці пріоритети слід обговорювати, зокрема, щодо воєнної економіки в мирний час", — заявив Бауер.
Очільник військового комітету Альянсу вважає, що протягом останньої чверті століття світова економіка працювала за принципом "час від часу", але значні матеріально-технічні втрати під час війни росії проти України виявили слабкість такого підходу.
"Обидві сторони витрачають багато боєприпасів і руйнівних матеріалів: танків і авіації. Обидві сторони повинні купувати багато сировини та боєприпасів, щоб продовжувати воювати. Проблема для обох полягає в тому, що оборонна промисловість як на Заході, так і в росії потребує збільшення обсягів виробництва", — наголосив він.
За словами Бауера, країни-члени НАТО мають зробити все, аби кремль не виграв цю війну, адже в інакшому випадку, сили рф будуть на кордоні цих країн.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський розповів, що для перемоги над ворогом країні не вистачає далекобійних ракет, зокрема ATACMS.