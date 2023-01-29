Адмирал Роб Бауэр призвал членов Альянса перейти к военной экономике

В НАТО призвали страны-члены Альянса перейти к "военной экономике"
В НАТО считают, что страны-члены Альянса должны перейти к "военной экономике". Такой шаг поможет удовлетворить все оборонные нужды Украины на фоне вторжения россии.
Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP.
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Как это повлияет на войну в Украине
Адмирал Роб Бауэр считает, что все члены НАТО должны перейти к "военной экономике", чтобы удовлетворить потребности Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.
"Нам нужно увеличивать производство оборонной промышленности, и об этом уже все больше и больше говорят на государственном уровне. Это может означать приоритетность определенного сырья, определенных производственных мощностей, необходимых для оборонной промышленности, а не для гражданской. Эти приоритеты следует обсуждать, в частности, относительно военной экономики в мирное время", — заявил Бауэр.
Глава военного комитета Альянса считает, что на протяжении последней четверти века мировая экономика работала по принципу "время от времени", но значительные материально-технические потери во время войны россии против Украины обнаружили слабость такого подхода.
"Обе стороны тратят много боеприпасов и разрушительных материалов: танков и авиации. Обе стороны должны покупать много сырья и боеприпасов, чтобы продолжать воевать. Проблема для обоих заключается в том, что оборонная промышленность как на Западе, так и в России нуждается в увеличении объемов производства", — подчеркнул он.
По словам Бауэра, страны-члены НАТО должны сделать все, чтобы кремль не выиграл эту войну, ведь в противном случае, силы россии будут на границе этих стран.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для победы над врагом стране не хватает дальнобойных ракет, в том числе ATACMS.