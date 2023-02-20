Новий прем’єр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність в демілітаризації Придністров'я

У Молдові заявили про потребу в демілітаризації Придністров'я
Новообраний глава уряду Молдови Дорін Речан виступив із заявою щодо необхідності демілітаризації Придністров'я. За його словами в країні йде гібридна війна і рф може готуватися до ескалації.
Про це повідомляє молдовський телеканал TV8.
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Прем'єр Дорін Речан наголосив, що перед молдовською владою постала загроза реалізації росією спецоперації з дестабілізації країни.
"Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація", — зазначив політик.
Окрім того, він закликав громадян Молдови не ігнорувати "реальні загрози ескалації", адже в країні наразі іде гібридна війна, яку веде росія.
"Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було дуже важко напасти на нас", — додав прем'єр-міністр.
Як відомо, нещодавно українська розвідка перехопила секретний план росії щодо дестабілізації ситуації в Молдові. Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський передав цей сценарій Маї Санду.