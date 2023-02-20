Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья

Премьер Дорин Речан считает, что рф должна вывести свои войска из Приднестровья

Новоизбранный глава правительства Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам в стране идет гибридная война и рф может готовиться к эскалации.

Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

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Премьер Дорин Речан подчеркнул, что перед молдавскими властями встала угроза реализации россией спецоперации по дестабилизации страны.

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация", — отметил политик.

Кроме того, он призвал граждан Молдовы не игнорировать "реальные угрозы эскалации", ведь в стране идет гибридная война, которую ведет россия.

"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было очень тяжело напасть на нас", — добавил премьер-министр.

Как известно, недавно украинская разведка перехватила секретный план россии по дестабилизации ситуации в Молдове. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский передал этот сценарий Маи Санду.