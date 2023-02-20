Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья

В Молдове заявили о необходимости демилитаризации Приднестровья
Новоизбранный глава правительства Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам в стране идет гибридная война и рф может готовиться к эскалации.
Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.
-
Россияне обстреляли Харьковскую область: много раненых среди мирных жителей региона
-
В шаге от ядерной бомбы: Иран обогатил уран до 84%
-
Россияне за сутки убили троих мирных жителей Донбасса
-
Помощь украинцам: одна из стран ЕС вернула бесплатный проезд
-
"Зинченко учит нас побеждать": в "Арсенале" оценили роль украинца для команды
-
"Все поступает беспрепятственно": Белый дом призвал Украину не медлить с контрнаступлением
-
ВСУ за сутки уменьшили количество оккупантов на 800 человек: Генштаб назвал новые потери рф
-
Мокрый снег и гололедица: какая погода ожидает Украину сегодня
-
Выход на пенсию: эксперты предупредили о проблемах, которые ждут украинцев в будущем
-
Китай рассматривает варианты передачи оружия россии, — Блинкен
Подробности
Премьер Дорин Речан подчеркнул, что перед молдавскими властями встала угроза реализации россией спецоперации по дестабилизации страны.
"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация", — отметил политик.
Кроме того, он призвал граждан Молдовы не игнорировать "реальные угрозы эскалации", ведь в стране идет гибридная война, которую ведет россия.
"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было очень тяжело напасть на нас", — добавил премьер-министр.
Как известно, недавно украинская разведка перехватила секретный план россии по дестабилизации ситуации в Молдове. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский передал этот сценарий Маи Санду.