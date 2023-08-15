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У Міноборони розповіли про результати роботи гаубиці М777 на передовій

15 серпня 2023 13:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Міноборони розповіли про результати роботи гаубиці М777 на передовій
ЗСУ використовують Lightweight Towed Howitzer M777. Фото: Ганна Маляр
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час війни на фронті артилеристи ЗСУ активно застосовують гаубицю нового покоління Lightweight Towed Howitzer M777, розроблену британськими та американськими інженерами. Ця артилерійська система помітно перевершує старі радянські зразки за багатьма параметрами, включаючи точність, мобільність та зручність використання.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Особливість гаубиці М777

За словами Маляр, військовослужбовці прозвали гаубицю "три сокири" через три сімки в її позначенні. Швидкість стрілянини цієї гаубиці може сягати до 5 пострілів за хвилину, а дальність стрілянини — 40 км. За відгуками артилеристів, M777 набагато зручніша в експлуатації, ніж старий "Гіацинт-Б", завдяки простоті налаштування та високій ергономічності.

Ганна Маляр
Lightweight Towed Howitzer M777. Фото: Ганна Маляр

Ганна Маляр зазначила, що "три сокири" на полі бою помітно ефективніші за радянські системи: їх снаряди містять майже 11 кг вибухівки, що суттєво перевищує показники радянських 152-мм снарядів із їхніми 6 кг. Це призвело до того, що під час одного зі зіткнень біля Білогорівки на Луганщині п'ять точних влучень гаубиці знищили 40 одиниць ворожої техніки та близько 400 солдатів супротивника.

"У бою М777 дала "прикурити" радянським системам. Вона випереджає їх за всіма параметрами: точність і дальність пострілу вища, мобільність і ергономіка краще. А б'ють "три сокири" вдвічі болючіше завдяки майже 11 кг вибухової речовини проти 6 кг у 152 -мм радянських снарядах. Тобто розлітаються орки ще далі і вище", — зазначила заступник міністра.

На момент поточних подій українська армія вже повністю освоїла цю артилерійську систему, пристосувавши її для спільної роботи з безпілотниками та коригування вогню, а також навчилася швидко усувати незначні технічні несправності прямо на полі бою.

Ганна Маляр
Lightweight Towed Howitzer M777. Фото: Ганна Маляр
скриншот
Повідомлення Ганни Маляр. Фото: скриншот
скриншот
Повідомлення Ганни Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Збройні сили України блискуче знищують ворожу військову техніку. Так, бійці ССО показали, як спалили ЗРК, тягач із гаубицею та КАМАЗ.

Також ми повідомляли, що близько 04:00 15 серпня військові Росії запустили в Україну 28 ракет з повітря та з моря. При цьому українські захисники змогли збити 16 крилатих ракет.

 

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