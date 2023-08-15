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В Минобороны рассказали о результатах работы гаубицы М777 на передовой

15 августа 2023 13:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минобороны рассказали о результатах работы гаубицы М777 на передовой
ВСУ используют Lightweight Towed Howitzer M777. Фото: Анна Маляр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время войны на фронте артиллеристы ВСУ активно применяют гаубицу нового поколения Lightweight Towed Howitzer M777, разработанную британскими и американскими инженерами. Данная артиллерийская система заметно превосходит старые советские образцы по многим параметрам, включая точность, мобильность и удобство использования.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Особенность гаубицы М777

По словам Маляр, военнослужащие прозвали гаубицу "три топора" из-за трех семерок в ее обозначении. Скорость стрельбы этой гаубицы может достигать до 5 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — 40 км. По отзывам артиллеристов, M777 намного удобнее в эксплуатации, чем старый "Гиацинт-Б", благодаря простоте настройки и высокой эргономичности.

Анна Маляр
 Lightweight Towed Howitzer M777. Фото: Анна Маляр

Анна Маляр отметила, что "три топора" на поле боя заметно эффективнее советских систем: их снаряды содержат почти 11 кг взрывчатки, что существенно превышает показатели советских 152-мм снарядов с их 6 кг. Это привело к тому, что во время одного из столкновений у Белогоровки в Луганской области пять точных попаданий гаубицы уничтожили 40 единиц вражеской техники и порядка 400 солдат противника.

"В бою М777 дала "прикурить" советским системам. Она опережает их по всем параметрам: точность и дальность выстрела выше, мобильность и эргономика лучше. А бьют "три топора" в два раза болезненнее благодаря почти 11 кг взрывчатого вещества против 6 кг в 152-мм советских снарядах. То есть разлетаются орки еще дальше и выше", — указала заместитель министра.

К моменту текущих событий украинская армия уже полностью освоила данную артиллерийскую систему, приспособив ее для совместной работы с беспилотниками и корректировки огня, а также научилась быстро устранять незначительные технические неисправности прямо на поле боя.

Анна Маляр
Lightweight Towed Howitzer M777. Фото: Анна Маляр
скриншот
Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот
скриншот
Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Напомним, что Вооруженные силы Украины блестяще уничтожают вражескую военную технику. Так, бойцы ССО показали, как сожгли ЗРК, тягач с гаубицей и КАМАЗ.

Также мы сообщали, что около 04:00 15 августа военные России запустили в Украину 28 ракет с воздуха и с моря. При этом украинские защитники смогли сбить 16 крылатых ракет.

 

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