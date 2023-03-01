В Минобороны провели большое совещание по работе военкоматов: что обсудили
Сегодня под председательством первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка прошло совместное совещание представителей Министерства обороны, Генерального штаба и руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе встречи обсуждались вопросы оптимизации работы военкоматов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Ключевые вопросы
Замминистра подчеркнула, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства.
"Полномасштабное вторжение создало новые вызовы по всем направлениям, в том числе и для ТЦК СП. Помимо увеличенного объема работы, появился ряд задач, продиктованных войной. Поэтому, сегодня на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь", — написала Маляр.
На совещании, по словам представительницы Минобороны, рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Она подчеркнула, что участники встречи отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.
В частности, относительно:
- нормативные изменения, необходимые для улучшения работы ТЦК СП;
- усовершенствование процедуры заключения контракта на службу;
- цифровизации работы ТЦК СП;
- соблюдение прав лиц, призываемых по мобилизации;
- работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.
Напомним, на сегодняшний день законодательством Украины не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. В стране продолжается всеобщая мобилизация, поэтому получить ее можно в любом месте.
Также мы писали, что сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут издавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видеозапись.
Добавим, что юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.