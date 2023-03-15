У Міноборони повідомили, скільки жінок-військових загинуло від початку вторгнення рф

Близько 5 тисяч жінок-військових беруть участь у бойових діях

Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 106 жінок-військових. Наразі близько 5 тисяч жінок-військових беруть участь у бойових діях.

Про це повідомила головна спеціалістка відділу з гендерних питань та зв’язків з релігійними організаціями Департаменту гуманітарного забезпечення Міноборони України Любов Гуменюк під час круглого столу "Війна. Жінки у війську: Чи є слабкості у сильних?", що відбувся 14 березня в Military Media Center.

"106 військовослужбовиць ЗСУ загинули, захищаючи Батьківщину", — повідомила представниця оборонного відомства.

Скільки жінок служать у ЗСУ

За словами Гуменюк, загалом у складі Збройних сил України 4% — жінки.

Нині у ЗС України — 60 538 жінок, з них 42 898 — військовослужбовиці. Серед військовослужбовиць 7865 осіб мають офіцерські звання. Близько 5 тисяч жінок-військових беруть участь у бойових діях.

Представниця Міноборони також повідомила, що порівняно з 2014 роком кількість військовослужбовиць у ЗСУ зросла у 2,5 раза.

Раніше, ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. Однак залишила норму для обов'язкового обліку лише для однієї професії.

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