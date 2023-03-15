В Минобороны сообщили, сколько женщин-военных погибло с начала вторжения рф

Около 5 тысяч женщин-военных участвуют в боевых действиях

С начала полномасштабного российского вторжения погибли 106 женщин-военных. В настоящее время около 5 тысяч женщин-военных принимают участие в боевых действиях.

Об этом сообщила главный специалист отдела по гендерным вопросам и связям с религиозными организациями Департамента гуманитарного обеспечения Минобороны Украины Любовь Гуменюк во время круглого стола "Война. Женщины в армии: Есть ли слабости у сильных?", который состоялся 14 марта в Military Media Center.

"106 военнослужащих ВСУ погибли, защищая Родину", — сообщила представитель оборонного ведомства.

Сколько женщин служат в ВСУ

По словам Гуменюк, всего в составе Вооруженных сил Украины 4% — женщины.

В настоящее время в ВС Украины — 60 538 женщин, из них 42 898 — военнослужащие. Среди военнослужащих 7865 человек имеют офицерские звания. Около 5 тысяч женщин-военных участвуют в боевых действиях.

Представитель Минобороны также сообщила, что по сравнению с 2014 годом количество военнослужащих в ВСУ выросло в 2,5 раза.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет военнообязанных. Однако оставила норму для обязательного учета только одной профессии.

Также начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал об особенностях службы по контракту во время войны.