У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

Українська Bayraktar

Російський винищувач Су-27 спробував збити український безпілотник Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму. Відео показує, як винищувач використовує реактивний струмінь для атаки на Bayraktar, але безуспішно.

Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Український Bayraktar

Незрозуміло, чому для атаки не використовували ракети "повітря-повітря", проте, можливо, пілот не знав, що це за безпілотник і хто ним керує.

Це не перший випадок напруженості між росією та Україною у Криму. Росія анексувала Крим у 2014 році, що викликало сильне напруження у відносинах між двома країнами. Крім того, сепаратистські рухи у східній Україні, які, на думку України та інших країн, підтримуються росією, продовжуються досі.

Використання безпілотників стало одним із нових елементів у цій боротьбі. Україна використовує безпілотники, такі як Bayraktar, для збору інформації та охорони свого кордону. Росія також використовує безпілотники, але головним їх застосуванням є бойова діяльність, включаючи накладення авіаційних ударів.

Цей інцидент ще раз наголошує на необхідності вжиття заходів для зменшення напруженості між росією та Україною. Крім того, він також свідчить про важливість застосування заходів, спрямованих на покращення міжнародної безпеки та контролю за безпілотними літальними апаратами.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2023

Нагадаємо, що Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два безпілотники Bayraktar TB2. Компанія надала бойові машини Україні безкоштовно.