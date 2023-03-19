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В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

19 марта 2023 18:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинский Bayraktar
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский истребитель Су-27 предпринял попытку сбить украинский беспилотник Bayraktar TB-2 над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма. Видео показывает, как истребитель использует реактивную струю для атаки на Bayraktar, но безуспешно. 

Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

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Неясно, почему для атаки не использовали ракеты "воздух-воздух", однако, возможно, пилот не знал, что это за беспилотник и кто им управляет.

Это не первый случай напряженности между Россией и Украиной в Крыму. россия аннексировала Крым в 2014 году, что вызвало сильное напряжение в отношениях между двумя странами. Кроме того, сепаратистские движения в восточной Украине, которые, по мнению Украины и других стран, поддерживаются Россией, продолжаются до сих пор.

Использование беспилотников стало одним из новых элементов в этой борьбе. Украина использует беспилотники, такие, как Bayraktar, для сбора информации и охраны своей границы. Россия также использует беспилотники, но главным их применением является боевая деятельность, включая наложение авиационных ударов.

Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость принятия мер для уменьшения напряженности между россией и Украиной. Кроме того, он также свидетельствует о важности использования мер, направленных на улучшение международной безопасности и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, что Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2. Компания предоставила боевые машины Украине бесплатно.

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