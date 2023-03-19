В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Украинский Bayraktar

Российский истребитель Су-27 предпринял попытку сбить украинский беспилотник Bayraktar TB-2 над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма. Видео показывает, как истребитель использует реактивную струю для атаки на Bayraktar, но безуспешно.

Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Украинский Bayraktar

Неясно, почему для атаки не использовали ракеты "воздух-воздух", однако, возможно, пилот не знал, что это за беспилотник и кто им управляет.

Это не первый случай напряженности между Россией и Украиной в Крыму. россия аннексировала Крым в 2014 году, что вызвало сильное напряжение в отношениях между двумя странами. Кроме того, сепаратистские движения в восточной Украине, которые, по мнению Украины и других стран, поддерживаются Россией, продолжаются до сих пор.

Использование беспилотников стало одним из новых элементов в этой борьбе. Украина использует беспилотники, такие, как Bayraktar, для сбора информации и охраны своей границы. Россия также использует беспилотники, но главным их применением является боевая деятельность, включая наложение авиационных ударов.

Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость принятия мер для уменьшения напряженности между россией и Украиной. Кроме того, он также свидетельствует о важности использования мер, направленных на улучшение международной безопасности и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2023

Напомним, что Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2. Компания предоставила боевые машины Украине бесплатно.