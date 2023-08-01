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У мережі показали супутникові фото ремонту Кримського мосту

1 серпня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали супутникові фото ремонту Кримського мосту
Кримський міст Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно в інтернеті з'явилися нові зображення з Кримським мостом із супутника. Знімки демонструють процес відновлення споруди після атаки 17 липня.

Про це повідомив дослідник з Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африка.

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За словами дослідника, роботи з ремонту на мосту через Керченську протоку активно ведуться.

"На свіжих супутникових зображеннях Керченської протоки видно роботи з ремонту Кримського мосту", — сказав він.

Атака на Кримський міст

У середині липня сталися вибухи на Кримському мосту, що спричинило пошкодження дорожньої частини. Вибухи були результатом дій СБУ та ВМС України, які використовують надводні безпілотники.

Влада Росії назвала атаку "терактом" і висловила очікування завершення ремонтних робіт не раніше листопада.

Пост Бреді Африки
Пост Бред Африки. Фото: скриншот

Нагадаємо, що РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".

Крім того, на думку аналітиків ISW, Кримський міст є важливим об'єктом з погляду логістики. У разі повної руйнації Росія матиме лише одну наземну лінію постачання.

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