У мережі показали супутникові фото ремонту Кримського мосту
Нещодавно в інтернеті з'явилися нові зображення з Кримським мостом із супутника. Знімки демонструють процес відновлення споруди після атаки 17 липня.
Про це повідомив дослідник з Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африка.
Ремонт Кримського мосту
За словами дослідника, роботи з ремонту на мосту через Керченську протоку активно ведуться.
"На свіжих супутникових зображеннях Керченської протоки видно роботи з ремонту Кримського мосту", — сказав він.
Атака на Кримський міст
У середині липня сталися вибухи на Кримському мосту, що спричинило пошкодження дорожньої частини. Вибухи були результатом дій СБУ та ВМС України, які використовують надводні безпілотники.
Влада Росії назвала атаку "терактом" і висловила очікування завершення ремонтних робіт не раніше листопада.
Нагадаємо, що РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".
Крім того, на думку аналітиків ISW, Кримський міст є важливим об'єктом з погляду логістики. У разі повної руйнації Росія матиме лише одну наземну лінію постачання.