В сети показали спутниковые фото ремонта Крымского моста

Крымский мост. Фото: росСМИ

Недавно в интернете появились новые изображения с Крымским мостом, сделанные со спутника. Снимки демонстрируют процесс восстановления сооружения после атаки 17 июля.

Об этом сообщил исследователь из Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.

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Ремонт Крымского моста

По словам исследователя, работы по ремонту на мосту через Керченский пролив активно ведутся.

"На свежих спутниковых изображениях Керченского пролива видны работы по ремонту Крымского моста", — сказал он.

Атака на Крымский мост

В середине июля произошли взрывы на Крымском мосту, что привело к повреждению дорожной части. Взрывы были результатом действий СБУ и ВМС Украины, использующих надводные беспилотники.

Власти России назвали атаку “терактом” и выразили ожидание завершения ремонтных работ не ранее ноября.

Пост Бреди Африки. Фото: скриншот

Напомним, что РФ пытается обезопасить Крымский мост от новых атак. Так, сооружение загородили "специальным противодиверсионным боновым ограждением".

Кроме того, по мнению аналитиков ISW, Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения Россия будет иметь только одну наземную линию поставки.