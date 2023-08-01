В сети показали спутниковые фото ремонта Крымского моста
Недавно в интернете появились новые изображения с Крымским мостом, сделанные со спутника. Снимки демонстрируют процесс восстановления сооружения после атаки 17 июля.
Об этом сообщил исследователь из Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.
Ремонт Крымского моста
По словам исследователя, работы по ремонту на мосту через Керченский пролив активно ведутся.
"На свежих спутниковых изображениях Керченского пролива видны работы по ремонту Крымского моста", — сказал он.
Атака на Крымский мост
В середине июля произошли взрывы на Крымском мосту, что привело к повреждению дорожной части. Взрывы были результатом действий СБУ и ВМС Украины, использующих надводные беспилотники.
Власти России назвали атаку “терактом” и выразили ожидание завершения ремонтных работ не ранее ноября.
Напомним, что РФ пытается обезопасить Крымский мост от новых атак. Так, сооружение загородили "специальным противодиверсионным боновым ограждением".
Кроме того, по мнению аналитиков ISW, Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения Россия будет иметь только одну наземную линию поставки.