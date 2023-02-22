Ситуація у Мелітопольському районі: окупанти лякають людей масованими обстрілами ЗСУ

Окупанти поширюють паніку у Мелітопольському районі

В окупованому Мелітопольському районі у Запорізькій області росіяни закривають усі держустанови. Вони обґрунтовують це тим, що нібито ЗСУ готуються до масованих атак регіону.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Паніка серед місцевих жителів

"В Якимівці та прилеглих селах Мелітопольського району паніка. Окупанти розпускають чутки, нібито у найближчі чотири дні ЗСУ будуть бомбити школи, лікарні", — пише видання.

Також повідомляється, що у населених пунктах вже оголосили про закриття до понеділка банку, пошти, шкіл, дитячих садків.

Підготовка до "сакрального дня"

При цьому окупанти ведуть підготовку до "сакрального" Дня захисника вітчизни, який у рф відзначають 23 лютого. Цей день до того ж співпадає з наближенням річниці повномасштабного вторгнення рф. У школах Мелітополя, зокрема, дітей змусили нести для солдатів із дому бинти, йод, зеленку, труси, шкарпетки, шапки, консервацію.

Журналісти також повідомляють, що жителі Якимівки, які сьогодні вранці вийшли на зв'язок, кажуть, що все закривається, закликають дітей забирали, ховали, бо ЗСУ нібито готують сильні обстріли.

"Люди налякані, не знають, що їм чекати. А дехто настільки боїться ЗСУ, кажуть, що треба вже виїжджати, бо наші зайдуть і почнуть усіх різати", — йдеться у повідомленні та зазначається, що окупанти розпускають такі чутки, аби жителі регіону боялися деокупації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники продовжують чинити тиск на місцевих жителів, зокрема на дітей. Учнів шкіл змушують співати гімн росії та прославляти окупантів.