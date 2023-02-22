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В Мелитопольском районе оккупанты закрывают госучреждения и распускают слухи о наступлении ВСУ

22 февраля 2023 08:20
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ситуация в Мелитопольском районе: оккупанты пугают людей массированными обстрелами ВСУ
Оккупанты распространяют панику в Мелитопольском районе
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В оккупированном Мелитопольском районе в Запорожской области россияне закрывают все госучреждения. Они обосновывают это тем, что якобы ВСУ готовятся к массированным атакам региона.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Паника среди местных жителей

"В Акимовке и близлежащих селах Мелитопольского района паника. Оккупанты распускают слухи, будто в ближайшие четыре дня ВСУ будут бомбить школы, больницы", — пишет издание.

Также сообщается, что в населенных пунктах уже объявили о закрытии до понедельника банка, почты, школ, детских садов.

Подготовка к "сакральному дню"

При этом оккупанты ведут подготовку к "сакральному" Дню защитника отечества, который в рф отмечают 23 февраля. Этот день также совпадает с приближением годовщины полномасштабного вторжения россии. В школах Мелитополя, в частности, детей заставили нести для солдат из дома бинты, йод, зеленку, трусы, носки, шапки, консервацию.

Журналисты также сообщают, что жители Акимовки, которые сегодня утром вышли на связь, говорят, что все закрывается, призывают детей забирать, хоронить, потому что ВСУ якобы готовят сильные обстрелы.

"Люди напуганы, не знают, чего им ждать. А некоторые настолько боятся ВСУ, говорят, что надо уже выезжать, потому что наши зайдут и начнут всех резать", — говорится в сообщении и отмечается, что оккупанты распускают такие слухи, чтобы жители региона боялись деоккупации.

Напомним, ранее сообщалось, что в школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, в том числе детей. Учащихся школ заставляют петь гимн россии и прославлять оккупантов.

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