Мелітополь - людям відключили інтернет - у чому причина

Відключення інтернету в Мелітополі

Відучора в Мелітополі відсутній інтернет, який подавала компанія "Медіана". За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти відключили підстанцію "Медіана".

Про це пише Риа-Мелітополь.

Відключення інтернету

Користувачі Костянтинівки Мелітопольського району скаржаться: за весь місяць інтернет був 7 діб, а заплатили за послугу 480 рублів. І ніхто грошей за невикористані мегабайти не повертає.

"Причина відключення банальна — у місті триває переділ бізнесу і за таку "дійну корову", як Інтернет-провайдер, триває боротьба", — йдеться у повідомленні.

Спочатку компанії заборонили приймати оплату за послугу в офісі готівкою та перевели платіжки на рахунок у російському ПСБ-банку.

У Риа-Мелітополь також повідомили, що в офіс "Медіани" з обшуком заявилися представники окупаційної влади із солдатами.

"Є інформація, що цей провайдер знову перейде в чиїсь руки як перехідний прапор. Наразі базову станцію відключено і новий власник переналаштовує обладнання", — пише видання.

Після цього по місту почали ходити чутки, що нібито з 11 лютого у місті повністю відключать інтернет. При цьому гауляйтери ні слова не говорять про причини відключення інтернету.

Нагадаємо, що в Мелітополі зрадники з газового господарства ходять по квартирах містян з квитанціями про фейкові борги. Якщо раніше місія полягала у підключенні газу, то цього разу вони змушують власників підписати договори та роздають квитанції.