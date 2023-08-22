В МАГАТЭ сообщают о взрывах и выстрелах возле ЗАЭС

Российский оккупант вблизи ЗАЭС. Фото: Энергодар

За последнюю неделю возле Запорожской атомной электростанции раздавались сильные взрывы и выстрелы. Таким образом, российские оккупанты игнорируют любые принципы и нормы ядерной безопасности.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

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Взрывы на ЗАЭС

"Подчеркивая потенциальные риски для АЭС, расположенной на передовой линии конфликта, команда МАГАТЭ продолжает сообщать о регулярных признаках военной активности в этом районе, иногда близко к объекту, а иногда немного дальше от него", — говорится в сообщении.

Так, недавно, 14 августа, произошел мощный взрыв, а спустя два дня раздались выстрелы.

Более того, недалеко от ЗАЭС можно было услышать взрывы 17, 20 и 21 августа. Последние разы прозвучало целых пять.

"Чтобы предотвратить ядерную аварию, которая может повлиять на людей и окружающую среду, по-прежнему имеет первостепенное значение соблюдения пяти основных принципов защиты Запорожской АЭС", — отметил гендиректор Рафаэль Гросси.

Напомним, что на территории Запорожской атомной электростанции враг организовал военные учения. Следовательно, российская армия так и не собирается соблюдать правила ядерной безопасности.

Также мы сообщали, что россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.