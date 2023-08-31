У КНДР заявили про імітацію ядерного удару по Південній Кореї

Запуск ракети. Фото: KCNA

Збройні сили Північної Кореї здійснили ракетне випробування для імітації обстрілу тактичною ядерною зброєю по основних командних центрах і аеродромах у Південній Кореї. Там заявили, що такими діями вони хочуть дати ворогам "чіткий сигнал".

Про це повідомляє BBC.

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Як відомо, відповідні імітаційні запуски відбулися в останній день військових навчань Південної Кореї та США. Водночас у КНДР заявили, що подали для ворогів "чіткий сигнал".

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що ракети були випущені біля східного узбережжя близько опівночі.

КНДР запустила ракети для імітації ядерних ударів по Південній Кореї. Фото: reuters.com

Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями підрозділів ядерних тактичних операцій протягом останніх двох тижнів, в яких були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".

"Мета навчання — надіслати чітке повідомлення ворогам, які кидають нам виклик такими військовими загрозами, як розгортання стратегічних ядерних засобів, попри наші неодноразові попередження", — заявили в армії.

Нагадаємо, декілька днів тому в Японії заявили про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку Північної Кореї. В Окінаві оголосили повітряну тривогу.