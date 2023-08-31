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У КНДР заявили про імітацію ядерного удару по Південній Кореї

31 серпня 2023 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У КНДР заявили про імітацію ядерного удару по Південній Кореї
Запуск ракети. Фото: KCNA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні сили Північної Кореї здійснили ракетне випробування для імітації обстрілу тактичною ядерною зброєю по основних командних центрах і аеродромах у Південній Кореї. Там заявили, що такими діями вони хочуть дати ворогам "чіткий сигнал". 

Про це повідомляє BBC.

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Імітація ядерного удару КНДР

Як відомо, відповідні імітаційні запуски відбулися в останній день військових навчань Південної Кореї та США. Водночас у КНДР заявили, що подали для ворогів "чіткий сигнал".

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що ракети були випущені біля східного узбережжя близько опівночі.

запуск ракети у КНДР
КНДР запустила ракети для імітації ядерних ударів по Південній Кореї. Фото: reuters.com

Як зазначається, лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями підрозділів ядерних тактичних операцій протягом останніх двох тижнів, в яких були задіяні балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, і "це було зроблено для того, щоб донести послання про стримування війни".

"Мета навчання — надіслати чітке повідомлення ворогам, які кидають нам виклик такими військовими загрозами, як розгортання стратегічних ядерних засобів, попри наші неодноразові попередження", — заявили в армії.

Нагадаємо, декілька днів тому в Японії заявили про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку Північної Кореї. В Окінаві оголосили повітряну тривогу. 

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